5月26日、読売巨人軍の山口寿一オーナーは、阿部慎之助前監督の辞任により、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが今季終了まで監督代行を務めることを発表した。また、来季の監督に関しては「まったくの白紙です」と打ち明けた。しかし、「水面下で次期監督選びは進んでいます」と語るのは、スポーツ紙の巨人担当記者だ。「橋上さんは巨人でのプレー経験がない“外様”です。巨人出身ではない人がチームの指揮を執ることは歴史上