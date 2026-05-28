コントコンビ「シソンヌ」のじろうがNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演し、注目を集めている。じろうが演じているのは、看病婦フユ（猫背椿）の夫・康介。一ノ瀬りん（見上愛）は、フユに手術介助の技術を教えてほしいと頼むが、断られる。実は足を悪くして働けなくなった夫をフユが自宅で介護していることを知ったりんは、休みの日に大家直美（上坂樹里）とともにフユの家を訪ね、康介をサポートすることになりーーという