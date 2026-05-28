アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から3か月…。専門家は、この「3か月」をどう見ているのでしょうか？ 【写真を見る】イラン攻撃から3か月… なぜ長期化？ 専門家｢すぐ降伏すると踏んでいたことが誤算｣ “ホルムズ海峡封鎖”イラン側の思惑とは （慶應義塾大学 総合政策学部 田中浩一郎教授）「（アメリカが）軍事的に大きく叩き、成功を収めれば、イラン側はすぐ降伏すると踏んでいた。ここに誤算がある」 「ホルムズ海峡