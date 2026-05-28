6月4日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、なにわ男子が登場し、最新アルバム曲と代表曲を披露する。また、同日が結成10周年記念日にあたるすとぷりはSPメドレーをパフォーマンス。浜野謙太＆後藤真希はドラマ『銀河の一票』主題歌で異色コラボする。【写真】なにわ男子が「Myojo」7月号表紙にデビュー5周年イヤーの現在地！なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバムのリード曲「Celebrate」、さらに関西