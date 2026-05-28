お笑いコンビ「爆笑問題」らが所属する芸能事務所・タイタンが開催するライブ「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」が６月１２日に行われることが２８日、発表された。１９９６年にスタートし、２か月に１回開催される恒例イベント。タイタンメンバーからは、爆笑問題や春とヒコーキが登場。２０２２年のＭ−１王者・ウエストランドの井口浩之が「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ」の仕事で渡米予定のため、河本太が