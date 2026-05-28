◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）ロッテ・広池康志郎投手（２３）が先発して、６回８５球を投げて６安打、１死球、６奪三振で２失点。２勝目の権利を得て交代した。３回１死から矢野の内野安打や失策などで１死二塁のピンチ。ここで投手の鈴木に先制打を許した。だが４回、味方打線が佐藤の２点二塁打などで勝ち越し。５回にも１点の援護をもらった。広池は６回、モンテロの適時