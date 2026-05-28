時間がない時こそ、下準備の手間いらずな揚げるだけの「冷凍おかず」に頼ってみて。【業務スーパー】では、楽を叶えてくれる商品が充実。タイパのみならず、大容量でコスパの良さもうかがえておすすめです。今回はそんな、冷凍庫に常備しておきたいイチオシの冷凍おかずをご紹介します。 お弁当にもぴったりな春巻 揚げるだけの手間いらずで、中華系で献立をまとめたい時にぴったりな「和風しそ香る鶏むね春