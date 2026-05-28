現役時代の２１年にＪＲＡ年度代表馬に輝いた新種牡馬エフフォーリア産駒のベルウッドディープ（牡２歳、美浦・室井潔厩舎）は、６月６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でのデビューを目指している。鞍上は丹内祐次騎手の予定となっている。０４年のエーデルワイス賞を制したカシマフラワーを祖母に持つ血統で、今年のＪＲＡブリーズアップセールで２４００万円で鈴木照雄氏が落札した。５月２８日に１週前追い切