筆者の実体験です。ある日、息子の友人の母親から届いたメッセージで、学校で起きていたトラブルを知りました。何も語らなかった息子と、翌日に返ってきた意外な一言から、子どもの世界の不思議に気づかされた出来事です。 知らなかった「その日の出来事」 ある日、息子の友人のお母さんから「今日、息子くんが大変だったみたいで……」と連絡がありました。息子が女の子を泣かせてしまい、それを見ていた上級生たちに