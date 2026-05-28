東京・墨田区が区民の健康増進に関する取り組みについて大塚製薬と連携協定を結ぶことになり、締結式を２８日、区役所で行った。今年も酷暑が予想される夏を前に「クーリングシェルター」の啓発と設置拡大などの熱中症対策や、区では初となる「健康会議」開催などで公民連携体制を強化。山本亨区長は「『住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らし続けられるまちすみだ』の実現に向け、この協定が大きな力になる」と連携に期待