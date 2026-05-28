Ｊ１千葉は２８日、オンラインで、プレーオフラウンド第１戦の福岡戦（３０日・ベスト電器スタジアム）に向けた会見を行った。悔しいＪ１の東西の最下位対決も、小林慶行監督は「消化試合では全くない」と強調した。チームは１７年ぶりのＪ１で、半年間の百年構想リーグでは悔しい結果となっているが、夏からの新シーズンで飛躍しＪ１定着へ、まずはプレーオフの１８０分間を全力で戦う。「選手らにも共有しているが、順位が確