元HKT48で女優の田中美久が28日、自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレス姿を公開した。 【写真】本物の花嫁さんみたい！ウェディングドレスがお似合いです 「本日公開されました。鈴木鈴木さんの二人旅という楽曲のMVの中で、ヒロイン役をやらせていただきました。」と投稿。「アーティストさんのMVに出る事は夢でもあり初めてだったので今回オファーを頂いた時こんなに素敵な楽曲に携わらせていただ