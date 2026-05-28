29日は東京で12日ぶりの真夏日が予想されています。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■29日は東京都心で12日ぶりの真夏日に29日（金）は低気圧や寒気の影響で北海道は雨の降りやすい天気が続くでしょう。北日本を中心に風が強まる予想で、強風による交通機関の乱れにも注意が必要です。東日本や西日本は晴れる所が多く、太平洋側を中心に30℃以上の真夏日になる所がありそうです。東京都心も12日ぶりの真夏日が予想され