「ＤｅＮＡ−オリックス」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの松尾が八回の守備で投球が股間に当たり、治療を受けにベンチ裏へ下がった。この回から登板したレイノルズが投じたボールが左打席の渡部の右肘付近に当たる死球に。そのボールが方向を変えて捕手の松尾の股間に当たり、松尾はその場にうずくまった。松尾のもとにトレーナーらが駆け寄り、治療を受けるために歩いてベンチ裏へ下がった。しばらくしてベンチか