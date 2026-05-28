「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（２８日、伊勢崎）２日目６Ｒの２次予選Ｂを、地元の次世代エース・浅倉樹良（２６）＝伊勢崎・３７期＝が１番人気に応えて完勝、準々決勝戦Ａに進出した。４番手から徐々に差を詰めて行き、先行した仲口武志（浜松）を５周３角で差し切った。「（キャブの）シャッターだけ２級車のころに戻しました。３０を３５にしたら扱いやすくなって、そこにエンジンがついてきてくれました。