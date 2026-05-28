川島鈴遥主演の映画「いろは」の全国公開記念舞台挨拶が２３日に東京都内で行われ、鶴田真由（５６）が登壇した。久しぶりにイベントの場に姿をみせた。黒髪を後ろでまとめた落ち着いた雰囲気で、上品な黒のワンピ姿で登場した。可憐な美形は健在で、同じく久々のイベント登場となった遠藤久美子（４８）と横尾初喜監督をさして「ちなみに夫婦なんです」と紹介して、トークで会場を盛り上げていた。映画は、長崎の実家で暮