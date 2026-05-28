元なでしこジャパンの山崎円美さん（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を妊娠したことを発表した。山崎さんは昨年12月31日に「戸籍上の性別を変更」して結婚したことを発表していた。「報告させてください」と書き出し、「この度、妻のお腹の中に小さな命を授かる事ができました（もうだいぶでかい笑）」と妻の第1子妊娠を報告。マタニティペイントでの家族ショットを公開した。「いくつかある選択肢の中か