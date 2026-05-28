富山県と福岡県の北九州市が結んだ「すし連携協定」を記念したツアーのチャーター便がきょう富山空港に到着しました。北九州から訪れた観光客は、富山の新鮮なすしを堪能しました。富山の新鮮な海の幸が詰まった「富山湾鮨」。この「すし」を旅のメインにした2泊3日のツアーがきょう始まりました。午前10時ごろ、富山空港に到着したのは、北九州空港からのチャーター便で訪れたツアーの