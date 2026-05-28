定食店を運営する大戸屋ホールディングスは、6月22日に開催予定の株主総会と取締役会を経て創業家出身の三森智仁氏が新社長に就任する見込みだ。 智仁氏は大戸屋の創業者である三森久実氏の長男。2015年に急逝した久実氏は、長男を後継者とすることを望んでいたと言われている。お家騒動とコロワイドの買収、コロナ禍を経て会社の業績が急回復。晴れて経営トップに就くことになりそうだ。 関連記事：CCCのジモティӦ