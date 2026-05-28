「広島−ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）ロッテ先発の広池が６回６安打２失点の好投で２勝目の権利を手に降板した。１５０キロ台の直球に変化球を交えて二回までパーフェクト。三回に投手の鈴木に先制適時打を浴びたが、直後に味方が逆転。六回にモンテロの適時内野安打で１点をかえされたものの、リードを守り切って降板した。２点リードして迎えた五回には無死一塁で２打席目を迎え、送りバントを成功。直後の小川