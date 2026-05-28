富山地方鉄道は、きょう今年3月期の決算を発表しました。鉄道事業の赤字は、前の年に比べて2割余り減りました。中田邦彦社長は、本線でも他の鉄道線と同様に「みなし上下分離方式」を前提にして議論を進めたいとしました。富山地方鉄道の今年3月期の単体決算は、売り上げが64億3331万円で前の年に比べて4パーセント増えました。経常損益は4487万円の赤字でしたが、赤字幅は前の年から9割近く減り、大幅に減少しました。資産