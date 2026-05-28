女優・真木よう子（43）が28日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。親から子への体罰問題について言及した。真木は「ちょっと待ってくださいよじゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか？！笑」とし、昨年5月にYouTubeにアップした動画のリンクを添付。そこでは兄が父から“体罰”を受けたエピソードを語っていた。「風の強い日に、ベランダにふすまを干していたことがあって。風でそれがバタンバタンって鳴っていて