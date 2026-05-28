能登半島地震による液状化の被害が大きかった富山市の東蓮町地区の住民らが、対策工事の早期の実証実験などを求めてきょう、藤井市長に要望書を提出しました。きょう地区の住民代表らが提出した要望書では、実証実験を早期に行うことや、対象地域外の住宅への影響がない工事を検討することなどを求めています。富山市の東蓮町地区では、能登半島地震で液状化が起こり、住宅の傾きや塀の破損などの被害が出ました。富山市などの被害