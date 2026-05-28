「政治とカネ」の問題で自民党を離党した無所属の世耕弘成・元経済産業相は２８日、自民の鈴木幹事長と自民党本部で面会し、復党願を提出した。党は今後、取り扱いを検討する。自民参院幹事長などを歴任した世耕氏は、旧安倍派の政治資金問題で党から離党勧告処分を受け、２０２４年４月に離党した。その後の２回の衆院選で、和歌山２区から無所属で立候補し、いずれも当選した。世耕氏は復党願を提出後、国会内で記者団に「あ