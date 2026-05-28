「令和８年度自転車活用推進功績者表彰『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト『優良企業』認定合同表彰式」が２８日、国土交通省で行われた。「自転車活用推進功績者表彰」は、自転車の活用推進に顕著な功績があった個人・団体を、また「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト『優良企業』」は、自転車通勤を推進する企業や団体を、国土交通大臣（自転車活用推進本部長）が表彰するもの。前者は６組、後者は２組が受賞した