俳優の中村倫也さんが、主演を務める映画『君のクイズ』公開後“検証”舞台挨拶に、吉野耕平監督と共に登壇しました。劇中に登場する「検証番組」さながらに、本作を鑑賞した観客からの疑問や質問すべてに、中村さんが“解答”する本企画。 【写真を見る】【 中村倫也 】物ごとの決断は「ロジック・直感・経験値」仲良しの神木隆之介から無茶ぶりで“全力モノマネ”も披露「物事を決断する時、直感で踏み切るか？確信を持てる