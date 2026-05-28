共産党の田村智子委員長は28日の記者会見で辺野古沖でのボート転覆事故をめぐり、文部科学省が同志社国際高校の平和学習の内容を「政治的中立性」を定めた教育基本法に違反すると認定したことについての質問が相次いだ。【映像】 「あまりに拙速」文科省を批判した瞬間（実際の様子）受け止めを聞かれた田村氏はまず、「辺野古でおきた船の転覆事故は、安全を絶対に確保できないという船に乗せてしまったこと自体が重大な誤り