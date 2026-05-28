お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（42）が、6月12日に開催される所属事務所の「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール、午後7時30分開演）に初めてピンで出演することが28日、発表された。相方の井口浩之（43）は当日、スポーツチャンネルDAZONの仕事で開催中のサッカーワールドカップ（W杯）観戦のため米国に滞在中。2022年（令4）に漫才日本一決定戦、M−1グランプリ王者となったウエストランド。ネタ作りの井口の一方的