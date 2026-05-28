犬が「執拗に顔を舐めてくる」5つの心理 1.大好き！という愛情表現 犬にとって「舐める」ことは、親愛の情を示す代表的な方法です。子犬が母犬に甘えるとき、あるいは仲間同士で親密さを確かめ合うときに行われます。 大好きな飼い主の顔を舐めるのは、心からリラックスし、「あなたは私の大切な家族です」と伝えている証拠です。この時、犬の体はリラックスしており、尻尾をゆったり振っていることが多いのが特徴です