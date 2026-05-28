あまりに心優しく賢いバーニーズマウンテンドッグの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で107万6000回再生を突破し、「めちゃくちゃ賢い…」「こんな素敵なことってある！？」「映画化した方がいいくらい感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：プールで『溺れたフリ』をした結果→4頭の大型犬が焦り、心配をして…家族愛を感じる『感動の光景』】