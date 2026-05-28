お金をかけた方がいい『犬用品』 フード 今やペットショップだけでなくスーパーやドラッグストアでも、さまざまな種類のドッグフードが市販されています。値段もまさにピンキリのため悩んでしまいますが、フードは愛犬の体の中に入るもの。食事は健康状態にも直結しますから、値段の安さだけで判断して購入することには不安が残ります。 もちろん安価なフードの成分が悪いという