FUJISEYは、「ANAオリジナル ロルバーン ポケット付メモ L」の第2弾を4月29日から販売している。ANAとRollbahn（ロルバーン）のコラボ商品で、2024年に発売した第1弾「離陸」「駐機場」に続き、第2弾として「出発前」「到着後」の2種類を展開する。価格はいずれも1,320円（税込）。販売場所はANA ショッピング A-styleとANA FESTA店舗。ANA FESTAは羽田61番ゲート店、羽田到着ロビーギフトショップ、羽田B1フロアギフト店から取り