フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は今季、エールディビジで断トツの25ゴールをマークし、得点王に輝いた。５月28日、日本代表の練習後の囲み取材に応じた森保ジャパンのエースストライカーは、「正直、優勝したかったし、自分自身も調子落とした時期もあったので。満足できるシーズンだったとは言えないですけど、すごく充実した１年間だったと思います」とシーズンを振り返った。約３か月間ゴールがなかった時期につい