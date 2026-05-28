サッカー界において、ファンタジスタが絶滅危惧種となって久しい。とにかく今は、華麗なテクニックで魅了する選手ではなく、“戦える”選手が求められる。かつて攻撃のタクトを振るう司令塔して、華々しい活躍を見せたアンドレア・ピルロ氏も、明確な変化を感じているようだ。現在47歳の元イタリア代表MFは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「サッカーは常に変化し、その変化は急速だ」と語った。「遥かにフィジカル