Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは5月27日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】「透け透けすぎて消えそう」な玉森裕太「お肌真っ白」「透明感えぐい、、！」玉森さんは、6枚の写真を投稿。ド派手なヒョウ柄のポロシャツにレザーパンツを合わせた存在感抜群のコーディネートに身を包んでいます。しかし、撮影のコンセプトは幻想的で、玉森さんの表情もアンニュイな様子。そのギャップがモードな