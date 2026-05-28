All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住44歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ひろりんさん年齢性別：44歳女性同居家族構成：本人、母、親戚居住地：東京都住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：パート・アルバイト年収：50万円現預金：320万円リスク資産：260万円ソニー銀行の定期預金に120万円「金利の高い時にできるだ