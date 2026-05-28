東京都在住の30代女性（投稿時）・Aさんが息子を出産した時、人づてにお祝いを伝えてくれた人がいた。【忘れられない…】切迫早産で入院中に知り合った友達は、私が無事出産したと看護師に聞き…それは、切迫早産で入院中に仲良くなった、同じく入院患者の女性。Aさんにとって彼女と過ごした時間は、短いけれど忘れられないものだ。＜Aさんからのおたより＞息子を妊娠中、妊娠8か月頃に、切迫早産で入院しました。入院中は朝6時に