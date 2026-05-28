フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』（8月21日〜9月27日）にあわせ、京阪電車で「特別装飾列車」が運行されることが決まった。【画像】フェルメール×京阪ヘッドマークのイメージ同展は、17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」を中心とし、17世紀オランダ絵画を紹介する展覧