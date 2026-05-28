大山容疑者の新たな目撃情報から読み取れることは…元警視庁刑事の見解 5月13日ごろ、たつの市の住宅で親子が殺害された事件。殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者（42）の足取りは、5月17日、事件現場付近で住民に目撃されたのを最後に途絶えていましたが、警察は27日、大山容疑者の画像を新たに公開しました。 【写真を見る】イスに座る緑っぽい服装の男警察が新たに公開した大山賢二容疑者（42）の画像 新