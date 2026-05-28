監督辞任を発表した巨人・阿部慎之助前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が5月26日に発足し、累計12万筆を超えた。阿部は25日、18歳の娘に暴行を加えたとして児童相談所から110番通報。駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されていた。【写真】息子に“熱血スパルタ指導”する阿部慎之助のプライベート姿著名人も署名に賛同長女と次女の喧嘩を止めようと仲裁に入ったところを言い返され、「カッとなった」阿部が長女の襟元