【漫画】本編を読む自分の子どものことが全然わからない。なぜ娘は不登校になってしまったのか……。友達とも仲が良く、家族関係にも問題がないと思っていた小学5年生の娘・真奈。しかし、ある日から突然学校に行かなくなってしまい、母・千紗は戸惑う。真奈本人に理由を聞いてもはっきりとした返事はなく、担任教師やママ友に相談してみても原因はわからない。学校にも家にも“居場所”がない。そんな思春期の行き場のなさ