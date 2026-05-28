日本共産党としんぶん赤旗はどんな関係なのか。元日本共産党区議団幹事長の松崎いたるさんは「党機関紙でありながら一般紙と同じ新聞として扱われることで、法人税免除・軽減税率など五つの優遇措置を享受している。『政党助成金は受け取らない』と主張する共産党だが、税金が党に流れる仕組みは存在する」という――。（第2回）※本稿は、松崎いたる『日本共産党 悪魔の事件簿』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。日本共