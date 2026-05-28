ボートレース徳山の「西部記者クラブ杯争奪戦」は２８日、予選２日目が行われた。新エンジン６節目で本格的な整備が解禁となった今節、ギアケースの交換で当たりをつける選手が多い。地元の末永祐輝（３８＝山口）もその１人。「徳山は前回と同じ番号のエンジンの部品を使う。前回の６９号機のギアケースが良かったのを知ってたんで、直ぐに替えてもらった。替えて一変した」と前検日のギア交換とペラ調整で中堅機６９号は急上