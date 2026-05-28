先月、俳優の廣瀬智紀と離婚したことを発表した元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が、２８日に自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。川栄はインスタグラムに「ヘアピンが可愛すぎるぅぅやっぱりピンクものもらいが増えたこと以外は幸」とつづると、オフショットを４枚アップ。ピンクのヘアピンをつけてポーズをとる姿や、デニムのセットアップにキャップを合わせた姿などを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられてい