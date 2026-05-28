元ＴＢＳアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンさんが２８日、神奈川・ニュウマン横浜で行われた「ＶＥＮＥＸＰＯＰＵＰＳＴＯＲＥ」（６月２４日まで）のトークイベントに出席した。ＶＥＮＥＸは休養学に基づいたリカバリーに関する商品を開発しているブランド。国山さんは、人気定番シリーズ「ＳＴＡＮＤＡＲＤＤＲＹ＋」を事前に着用したといい「すごく着心地が良くて、着た瞬間のストレッチ具合が気に入っ