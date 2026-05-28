◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・松本剛外野手（３２）が連日の好守で東京ドームを湧かせた。「８番・左翼」で２戦連続スタメン。４―５の７回、先頭・周東の放った大飛球を抜群のスタートで追い、フェンスに激突しながらジャンピングキャッチした。前日２７日の同戦で移籍後初めてレフトに入った背番号９。橋上監督代行が「松本選手は（外野の）どこでも大丈夫なので」と