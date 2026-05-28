STARGLOW / Good Boys Anthem -Behind The Scenes- BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVメイキング映像を公開した。【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」MVメイキング映像品川ヒロシ氏が監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。 かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合ってい