◆テニス▽全仏オープン第５日（２８日、フランス・パリ）女子シングルス２回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、大会自身最高に並ぶ７年ぶりの３回戦進出を果たした。２４年パリ五輪銀メダルで、同７２位のドナ・ベキッチ（クロアチア）に７−６、６−４のストレートで勝ち、３回戦では同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）と対戦する。ともに突然、ミスが連続したり、大事な局面で