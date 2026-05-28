長野県松本市の中心部で去年閉店したパルコの建物が、1か月後、複合商業施設として再スタートを切ります。増える観光客の需要も捉えた計画が進められ、街も変化し始めています。建物の中で進む内装や設備の工事。入り口には看板が取り付けられ、壁をよじ登るマスコットも。ここは、6月末にオープンを控えている松本市の旧松本パルコの建物です。塩尻市・70代「一度は来てみようかな。それで面白そうだと思ったら、また