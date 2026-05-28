◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク9位の宮崎友花選手がシンガポールオープン女子シングルスで勝利し、ベスト8に進出しました。28日の2回戦で同ランク13位のチャイニーズ・タイペイのCHIU Pin-Chian選手と戦います。前回の2025年のタイオープンでは宮崎選手がストレート勝利していた相手となります。第1ゲームいきなり4連続ポイントを許してしまった宮崎選手ですが、12